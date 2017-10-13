12 Октября 2017 21:32

Недетские проблемы детского сада не дают покоя родителям в деревне Октябрь Жлобинского района. Местному саду-школе более 40 лет. И проблемы там тоже старые - не хватает игрушек, мебель, которая уже почти раритет, прогнившие окна. Сейчас температура в группах пока в норме. Но и за окном пока плюс. С понижением градуса растет и негодование родителей. Местные власти ситуацию критичной не считают. Поэтому и перспективы ремонта, по словам жителей деревни, туманные. Ольга Холодович продолжит.

Эти окна в местном детском саду - первое, что бросается в глаза. Ветхие рамы снаружи, заклеенные изнутри. Температурный режим соответствует нормам - 21 градус. А вот открыть окна на проветривание, по словам родителей, никто не рискует - дерево за более чем 40 лет свой век уже отслужило.

Почти 40 воспитанников детского сада и более 80 школьников. Причем, с каждым годом количество детей в деревне Октябрь увеличивается. Одну из групп дошкольников разместили в школе, а столовую, наоборот, оборудовали в детском саду. Процесс воспитания и обучения здесь стараются сделать максимально эффективным. Что касается комфорта, то с этим сложнее. Бюджетных средств на все не хватает.

Эти парты - настоящий раритет - стоят здесь с момента основания школы. Их, конечно, ремонтируют и красят. Но по сути им, скорее, место в музее, а не в классе.

По словам администрации школы-сада, в последние годы удалось сделать немногое - заменить участок теплотрассы и отремонтировать крышу. На очереди кровля спортзала. Материалы уже закуплены, но приступить к работе не позволяет погода. Замена окон тоже в планах. Но не в ближайших.

Местные чиновники критичной ситуацию не считают. Утверждают, что здание не аварийное, а неприглядный вид - дело второстепенное.

Сергей Порошин, начальник управления образования Гомельского облисполкома: "В первую очередь решаются те учреждения, где существуют проблемы. И на сегодняшний день мы, конечно, прислушаемся и к администрации, и к родителям, и выезжаем на место - изучаем ситуацию и принимаем соответствующие меры. По данному детсаду я не вижу таких глобальных проблем, которые можно было бы даже освещать в СМИ. Есть замечания мелкие, они устраняемы не то, что в течение нескольких дней, а нескольких часов".

Когда наступит это время - нашей съемочной группе не сказали. Родители верят, что придет оно раньше, чем холода.