"Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси

14 Апреля 2018 09:15

В этом году акция посвящена Году малой родины. В посадке деревьев может принять участие каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем. Акция проводится в 11-й раз. И с каждым годом к ней присоединяется все больше белорусов. Только в прошлом году посажен почти 21 миллион деревьев.