Главная>>Общество>>"Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси
Общество
RSS
"Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси
Скачать Поделиться

14 Апреля 2018 09:15

"Неделя леса" стартует сегодня в Беларуси

В этом году акция посвящена Году малой родины. В посадке деревьев может принять участие каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем. Акция проводится в 11-й раз. И с каждым годом к ней присоединяется все больше белорусов. Только в прошлом году посажен почти 21 миллион деревьев.

 

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 13.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 14 апреля Прагноз надвор’я на 14 красавiка 13.04.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 14 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =