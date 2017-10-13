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"Найден. Жив" - сегодня вечером - на "Беларусь 1"
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12 Октября 2017 07:09

"Найден. Жив" - сегодня вечером - на "Беларусь 1"

Они ищут людей и днем, и ночью. В любую погоду. И в любой ситуации. Спасают детей, заблудившихся грибников, пожилых людей, потерявших память. Ищут в лесу и в городе. Они - волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел". Эксперимент, который провели авторы специального репортажа "Найден. Точка. Жив". Его главным героем стала легенда мирового фристайла - Дмитрий Дащинский, заблудившийся в лесу. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1".

  

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