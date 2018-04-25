Наводить порядок на территории продолжают в столице

25 Апреля 2018 18:02

Много работы сейчас на городских пляжах. К летнему сезону организуют точки торговли, прокат пляжного инвентаря, детские аттракционы. Появятся новые беседки и места для пикников, а также спортивное и игровое оборудование. Завершить работы в зонах отдыха планируется до 18 мая.