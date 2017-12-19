Наука и высокие технологии в правоохранительной сфере

17 Декабря 2017 21:19

В обывательском представлении научные открытия это обязательно космос или, наконец, роботы, выполняющие за людей всю работу. Но разработки и технологии сегодня окружают нас повсюду. Без них не был бы высокий рейтинг как белорусских автобусов или карьерной техники, так и натуральных продуктов питания, вкус которых знают уже на многих континентах. Иными словами, наука везде - от космоса и неба над Беларусью до земли, которая дает нам хлеб.

Даже в такой сфере, как правоохранительная, тоже нашлось место собственным научным разработкам и внедрениям. И в этом убедилась наш обозреватель Алеся Высоцкая. В Государственном комитете судебных экспертиз, который скоро отметит свой первый - пятилетний - юбилей, наука и высокие технологии буквально на каждом шагу.

Нас встречает генерал-майор юстиции Андрей Швед. В правоохранительной системе он более двух десятков лет. Считает, что в работе эксперта мелочей не бывает. Убежден: судебная экспертиза - наука, которая стоит на страже закона. Она не имеет границ в своем развитии. И за пять лет в Беларуси создана такая система, которой по плечу сложнейшие дела.

Андрей Иванович привел нас в лабораторию, которая вызывает изумление у иностранных делегаций. Оснащение с расчетом даже не на сегодня, на завтра. Здесь в каждой машине новейшие технологии. Экспертиза - наука точная, исключает субъективность, ведь на кону судьба человека, который сначала лишь подозреваемый, а не преступник. Зачастую именно экспертное заключение является единственным доказательством истины. Отличие Беларуси от соседей - у нас применяются собственные национальные разработки. Например, ДНК животных.

Установить генотип преступника, доказать вину с помощью лингвистической экспертизы, узнать причину криминального пожара за считанные часы. Еще пять лет назад многое было невозможным. С помощью ДНК, например, раскрываются и громкие дела прошлых лет.

Сегодня по тем же наркотикам белорусские эксперты работают на опережение. Они еще и аналитики: изучается ситуация в мире. В этом году список запрещенных веществ пополнился более чем на полсотни. Пока новый наркотик легально гуляет по странам, в Беларуси он уже запрещен. Наш опыт считается уникальным и интересен миру, и уже звучат белорусские инициативы с площадок ООН, ОБСЕ, ОДКБ.

44 кандидата и пять докторов наук. Госкомитет судебных экспертиз - это команда профессионалов.

Имидж формируют и современные сериалы. Тот же "След", оказывается, не все в нем вымысел. И, к слову, у белорусских экспертов есть возможность прямо с места преступления отправлять на базу отпечатки фактически одним кликом, через планшет. У наших соседей такого точно нет.

Как раскрыть преступление по капле крови, как созданная в Беларуси крупнейшая в СНГ база ДНК делает то, что ранее казалось фантастикой? Какие новации внедрили эксперты по разоблачению преступников в сфере IT? И что можно считать крупным размером, если всего лишь грамм новых видов наркотиков может убить сотню людей за секунду? Все ответы в "Актуальном интервью" в эту среду вечером на "Беларусь 1" .