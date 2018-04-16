Национальный аэропорт Минск стал вторым в Европе по регулярности полетов

16 Апреля 2018 21:11

Исследовательская компания OAG (это официальный справочник авиалиний) огласила рейтинг за март этого года.

По данным отчета, наш аэропорт занял второе место в европейском рейтинге. При этом в общемировом белорусская воздушная гавань расположилась на 5 строчке.