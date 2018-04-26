Национальная библиотека Беларуси собрала буквари со всего мира

26 Апреля 2018 18:09

Главное книгохранилище страны показала самый крупный за всю свою историю выставочный проект. Полторы тысячи азбук, 600 языков мира. Как выглядит уникальная экспозиция, увидела Наталья Бордиловская.

Книга, с которой человек начинает свое образование - как она выглядела в разные времена, какой была и есть на разных континентах? В выставке только что Антарктида не представлена - экспонаты из Европы и Азии, Африки и Австралии, Северной и Южной Америки знакомят с особенностями законов грамматики, правописания и других языковых правил у разных народов.

В русском языке ни одно слово не начинается на "ы", в турецком же - именно эта буква заглавная в большей части лексикона. Самый минимальный азбучный набор - всего 11 букв у гавайских народов, 88 графем - мировой максимум - у убыхской народности (адыгейский регион). Впрочем, буквари - это больше, чем учебник языковых средств. Это - энциклопедия для новичков, в которой и аспекты государственности, свидетели об истории страны, национальные герои и заветы выдающихся деятелей. Из букваря человек узнает правила отношений в обществе и законы красоты.

Букварь на языке Брайля - один из самых необычных экспонатов выставки. К нему - дощечки для обучения арабскому языку и микроскопический букварь из Германии (размером 3 на 2 миллиметра). Самые знакомые белорусам экспонаты - наши, отечественные буквари разных эпох. Впрочем, сам выставочный проект и посвящен 400-летию белорусского букваря. Юбилей отмечается в этом году.