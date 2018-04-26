26 Апреля 2018 18:09
Национальная библиотека Беларуси собрала буквари со всего мира
Главное книгохранилище страны показала самый крупный за всю свою историю выставочный проект. Полторы тысячи азбук, 600 языков мира. Как выглядит уникальная экспозиция, увидела Наталья Бордиловская.
Книга, с которой человек начинает свое образование - как она выглядела в разные времена, какой была и есть на разных континентах? В выставке только что Антарктида не представлена - экспонаты из Европы и Азии, Африки и Австралии, Северной и Южной Америки знакомят с особенностями законов грамматики, правописания и других языковых правил у разных народов.
В русском языке ни одно слово не начинается на "ы", в турецком же - именно эта буква заглавная в большей части лексикона. Самый минимальный азбучный набор - всего 11 букв у гавайских народов, 88 графем - мировой максимум - у убыхской народности (адыгейский регион). Впрочем, буквари - это больше, чем учебник языковых средств. Это - энциклопедия для новичков, в которой и аспекты государственности, свидетели об истории страны, национальные герои и заветы выдающихся деятелей. Из букваря человек узнает правила отношений в обществе и законы красоты.
Букварь на языке Брайля - один из самых необычных экспонатов выставки. К нему - дощечки для обучения арабскому языку и микроскопический букварь из Германии (размером 3 на 2 миллиметра). Самые знакомые белорусам экспонаты - наши, отечественные буквари разных эпох. Впрочем, сам выставочный проект и посвящен 400-летию белорусского букваря. Юбилей отмечается в этом году.