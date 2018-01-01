Национальная академия наук отмечает день рождения

2 Января 2018 09:15

Ведущий исследовательский центр страны открыл двери 1 января 1929 года. Тогда в институте работало чуть более сотни человек. Сегодня НАН - это свыше 16 тысяч сотрудников и совместные разработки с учеными по всему миру. Визитной карточкой академии стали десятки проектов, в том числе БелАЭС, первый белорусский электромобиль и космические разработки.

Вячеслав Данилович, директор института истории НАН Беларуси: "На сегодняшний день Академия наук является по сути дела мощнейшей производственной корпорацией. И Год науки 2017 ярко продемонстрировал, что достигнуты очень важные достижения во всех знаковых сферах научной жизни. Достаточно вспомнить, что Беларусь основывает свою станцию антарктическую. Кроме того, сделан свой портативный суперкомпьютер "Скиф".

В этом году Академия наук будет работать над крайне амбициозным проектом "Белбиоград". Про этот научно-технический парк говорили на Большом совещании у Президента в конце декабря. Глава государства идею поддержал. Теперь необходим четкий план развития центра. По задумке НАН, "Биоград" сделает упор на производство. Уже заявлено около тридцати проектов. Потенциальный доход - миллиард долларов.