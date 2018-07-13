Наталья Кочанова провела личный прием граждан в Лепеле

Личные приемы граждан показывают определенный срез в качестве работы местной власти. Такую точку зрения высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Сегодня в Лепеле она провела личный прием граждан. Со своими проблемами приехали не только жители Витебской области, но Брестской, Минской и Могилевской. Поднимались вопросы наведения порядка на земле, повышения имиджа небольших населенных пунктов и развития малой родины. С просьбой помочь в завершении строительства мемориала в Сморгони на месте героических событий Первой мировой войны обратился представитель общественного объединения "Сморгонь фронтовая".

Игорь Павлов, председатель совета ОО "Сморгонь фронтовая": "2018 год - это столетняя дата окончания Первой мировой войны. И хотелось бы отдать уважение героическим подвигам наших прадедов, и все-таки завершить данный объект".

Благоустройством дворовых территорий обеспокоена житель Витебска Татьяна Марыскина.

В молодом микрорайоне по улице Медицинской рядом детскими площадками находится строительный котлован. Работы там не ведутся уже несколько лет. Незавершенная стройка хоть и обнесена забором, но дети без труда проникают туда для игр. Во время приема также поднимались вопросы трудоустройства, улучшения жилищных условий и развития бизнеса.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Меня радует то, что люди приходят не только по своим каким-то частным вопросам, люди приходят с предложениями, как развивать тот или иной город или район, где они живут. Конечно, есть вопросы, которые необходимо решать местным органам власти, и не заставлять людей ждать, когда приедет кто-то из руководящих органов".

Во время приема Наталья Кочанова выслушала сорок человек. К изучению проблем будут привлечены компетентные специалисты, которые предложат пути их решения.