Наталья Кочанова ознакомилась с ходом реконструкции ледового дворца "Химик" в Новополоцке

В ледовом дворце "Химик" Новополоцка кипят строительные работы. С ходом масштабной реконструкции ознакомилась Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Обновление арены предполагает замену кровли, несущих конструкций, коммуникаций, перепланировку вспомогательных помещений. Продолжается монтаж нового освещения. Параллельно специалисты выполняют фасадные работы, благоустраивают прилегающие территории.

Наталья Кочанова ознакомилась и с ходом модернизации "Нафтана". Среди масштабных проектов - возведение комплекса замедленного коксования. Глава Администрации Президента также посетила и "ЛЛК-НАФТАН".