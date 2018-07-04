"Натали Турс" объявила об аннуляции туров

Точное число белорусских туристов, которые воспользовались услугами от "Натали Турс", назвать невозможно, сообщили нам в Республиканском союзе туристических организаций. С российской компанией работает много посредников, которые продают путевки на белорусском рынке. Чтобы прояснить ситуацию с предстоящим отдыхом, туристам советуют обращаться непосредственно в компанию, где приобретался тур. Напомним, накануне крупнейший российский туроператор "Натали Турс" объявил об аннуляции всех поездок.

Валентин Цехмейстер, председатель Республиканского союза туристических организаций:

"Турист должен обратиться первым делом в ту фирму, с которой он заключал договор. А эта фирма-агент работает с комиссией. Т.е. возвратить ему сразу всю сумму денег она часто не может. Это потребует определенного времени, пока будут включены все механизмы разбирательств, выставлены регрессивные иски туристических компаний к главному туроператору. Как он на это сумеет сам оперативно вернуть деньги или они у него тоже находятся за границей".

Сейчас представительство "Натали Турс" в Минске решает проблемы своих клиентов в индивидуальном порядке. А российская сторона заявила, что уже завтра предложит механизмы компенсации пострадавшим клиентам. Они могут рассчитывать на возврат стоимости туров в полном размере.