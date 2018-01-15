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Настоящие январские морозы сохранятся в стране и завтра
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15 Января 2018 13:12

Настоящие январские морозы сохранятся в стране и завтра

Днем столбики термометров местами опустятся до минус 10. А уже с середины недели немного потеплеет. От минус 4 до 1 с плюсом.

Из-за метелей синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

  

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