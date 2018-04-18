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Наследие страны глазами детей
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19 Апреля 2018 15:24

Наследие страны глазами детей

66 художественных творческих проектов объединила выставка "Исконная завтра" в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. В экспозиции - работы из соломки, бисера, керамики, домотканого полотна, коллекции одежды и авторская кукла. Мастера вдохновлялись архитектурным наследием Беларуси, природой и историей нашей страны.

Выставка проходит четвертый год подряд. Традиционно в ней принимают участие любительские и народные студии декоративно-прикладного искусства со всей страны.

  

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