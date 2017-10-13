Насколько готова жилая инфраструктура Минска ко II Евроиграм

12 Октября 2017 21:19

Во время проведения II Европейских игр в Минск прибудет более 40 тысяч человек. Это официальные делегации, спортсмены, журналисты, болельщики. При размещении гостей задействуют все гостиницы столицы - их около 50. Некоторые объекты для размещения спортсменов еще на стадии строительства. В этом списке и 25-этажный жилой корпус в Студенческой деревне. Он рассчитан на 1800 человек. Его обещают сдать в следующем году. Насколько готова жилая инфраструктура Минска к Евроиграм? Надежда Сербиненко устроила гостиничный евротур.

Топовых персон мирового спорта в гостинице с поистине соревновательным названием "Виктория Олимп" уже принимали. Через два года здесь будет жить и судейский штаб II Евроигр.

В июне 2019-го в Минск приедут (и это по самым скромным подсчетам) около 40 тысяч иностранцев. Это спортсмены, тренерский штаб, судьи, представители делегаций стран-участников, дипломаты, репортеры и, конечно, болельщики. При размещении иностранных гостей будут задействованы абсолютно все гостиницы Минска - а их около 50.

Если официальные делегации, журналисты, судейский штаб останавливаются в гостиницах 4-5 звезд, то спортивные туристы менее притязательные. И выбирают такие номера -мы находимся в гостинице 2 звезды. И как раз во время Евроигр здесь ожидают наплыва спортивных болельщиков.

Все гостиницы Минска могут вместить около 12 тысяч гостей. И этого номерного фонда, естественно, будет недостаточно для размещения всех приезжих. На подмогу придут хостелы, арендные квартиры, студенческие общежития, санатории и гостиницы вблизи Минска, в радиусе 50 километров. Доставка к местам соревнований будет обеспечена.

Уже известно, что спортсмены вместе с тренерами будут жить в Студенческой деревне. Сейчас на проспекте Дзержинского идет строительство здания-рекордсмена. Оно претендует на звание самого большого общежития страны - на 25 этажах разместятся 1800 человек. Первыми сюда заедут участники Евроигр, по завершении спортивного форума общежитие заселят наши студенты.

В выигрыше после проведения Евроигр должна остаться и туристическая отрасль. Желание увидеть любимых спортсменов и погрузиться в атмосферу игр послужит стимулом к знакомству с Беларусью как со страной открытой и гостеприимной.