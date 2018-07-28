Наши знаменитые земляки. Алексей Николаевич Ботян

Год малой родины уже стал по-настоящему знаковым не только для белорусов, но и для наших знаменитых земляков. Среди них и Ботян Алексей Николаевич - человек, который стал прототипом киногероя майора Вихря. История его подвигов уже не раз становилась основой для фильмов и шпионских романов. Но реальная биография героя затмевает даже их. В этом году ветерану исполнился 101 год, поэтому из-за проблем со здоровьем его ежегодный визит в Беларусь оказался под вопросом. Но, как признался сам легендарный разведчик в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту, он так и не смог нарушить свою традицию, тем более в год малой родины.

Со знаменитым майором Вихрем пообщался Юрий Шевчук. Эта музыка в конце 60-х была по популярности сродни сегодняшнему саундтреку из "Игры престолов". Следующий эпизод трехсерийного фильма "Майор Вихрь" ждали все киноманы СССР. А как иначе, ведь трилогия рассказывала о подвигах советского разведчика. Многие эти истории помнят по фильму, но мало кто знает, что прототипом легендарного Вихря стал наш земляк Алексей Николаевич Ботян.

Позывной "Вихрь" молодой разведчик Ботян получил благодаря своей феноменальной скорости. В юношестве, как рассказывает сам Алексей Николаевич, он с легкостью мог погнаться даже не за двумя, а за тремя зайцами и всех поймать. Так же успешно советский разведчик выполнял и каждую поставленную перед ним задачу. Чего стоит лишь Краковская операция в 44-м году, когда его отряд взорвал целый замок, где у немцев был склад с боеприпасами.

Как говорит сам Алексей Николаевич, это была его первая во всех смыслах громкая операция. А позже еще сотни сложнейших операций, многие из которых до сих пор находятся под грифом "секретно". На пенсию легендарный разведчик ушел в звании полковника. Стал много путешествовать. Среди иных любимых мест, конечно же, и малая родина - небольшой поселок в Минской области.

Поселок Чертовичи находится в 15 минутах езды от Воложина. Именно в этой небольшой деревушке прошло юношество легендарного майора Вихря. А вот и дом, который построил отец Алексея Николаевича еще в 20-х годах. По словам соседей, сюда семья приезжала даже после переезда. Именно здесь состоится встреча со знаменитым земляком.

Каждый визит Алексея Николаевича в Чертовичи - это настоящее событие. Вот и сегодня соседа, друга и родственника здесь ждут с нетерпением. Михаил Ботян знает своего дядю, сколько себя помнит. Это в 70-х, говорит мужчина, родственник стал знаменитостью, а он его еще помнит обычным парнем, с которым косил траву и играл в карты.

К приезду Алексея Николаевича тихая проселочная улица словно ожила. Все встречали человека, о котором уже при его жизни начали слагать легенды. А он, как обычно, просто зашел в дом, осмотрелся и как истинный разведчик обратил внимание на детали.

В доме Алексей Николаевич пообщался со своими старыми товарищами и отправился дальше в путь. Уже традиционно среди обязательных мест для посещения - кладбище, где похоронены родители. Финальной точкой маршрута стал соседний поселок, где живет родная племянница со своей семьей.

Несмотря на волнение, встреча прошла, как будто и не расставались никогда, - в теплой и семейной атмосфере. После долгих разговоров о жизни они накормят своего знаменитого родственника его любимыми драниками, а напоят колодезной водой. Именно за это, как признается сам Алексей Николаевич, он любит и ценит Беларусь.

На вопрос, приедет ли в следующем году, Алексей Николаевич не задумываясь ответил: конечно! Главное, чтобы здоровье не подвело, ведь на 101-й год жизни ему стало тяжело передвигаться самостоятельно, а ведь совсем недавно, шутит ветеран, еще в волейбол играл. Так что трагичный финал лишь у его героя в фильме, а сам майор Вихрь планирует еще долго посещать свою малую родину.