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"Наши". Григорий Чуйко
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15 Января 2018 08:07

"Наши". Григорий Чуйко

Он видит будущее за технологиями и делает ставку на многопрофильность. Сегодня в вечернем эфире - новая серия цикла Агентства теленовостей "Наши". Ее героем стал человек, который почти четверть века работает на земле. Сельское хозяйство Беларуси способно побить рекорды по экспорту продукции и достойно обеспечивать продовольственную безопасность государства. 

  

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