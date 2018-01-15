"Наши". Григорий Чуйко

15 Января 2018 08:07

Он видит будущее за технологиями и делает ставку на многопрофильность. Сегодня в вечернем эфире - новая серия цикла Агентства теленовостей "Наши". Ее героем стал человек, который почти четверть века работает на земле. Сельское хозяйство Беларуси способно побить рекорды по экспорту продукции и достойно обеспечивать продовольственную безопасность государства.