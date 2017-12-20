"Наши дети" сегодня в Молодечно

20 Декабря 2017 15:12

В рамках большой благотворительной акции с подарками в специальную школу-интернат приехал премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков вручил спортивный инвентарь, тренажер, интерактивную доску и проектор. В интернате обучается более ста ребят с нарушением зрения. Почти 30 из них сироты.

С ребятами работают более сорока педагогов. Среди выпускников Молодечненской школы-интерната - выдающиеся спортсмены: призеры и чемпионы Паралимпиады.