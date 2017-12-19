"Наши дети" в Минской областной детской больнице

19 Декабря 2017 15:26

Праздник, который даже помогает лечиться. Сегодня новогоднюю эстафету доброты "Наши дети" приняли в Минской областной детской больнице. С подарками к маленьким пациентам приехали представители Белорусского детского фонда. Атмосферу любимого зимнего праздника вместе с детьми создали музыканты, сказочные персонажи и, конечно, главные волшебники Нового года.

Сейчас в больнице на лечении находятся более полутысячи детей. Праздник затронул каждого. Даже те, кто по состоянию здоровья не смог поучаствовать в представлении, получили поздравления лично от Деда Мороза.