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"Наши дети" в Минской областной детской больнице
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19 Декабря 2017 15:26

"Наши дети" в Минской областной детской больнице

Праздник, который даже помогает лечиться. Сегодня новогоднюю эстафету доброты "Наши дети" приняли в Минской областной детской больнице. С подарками к маленьким пациентам приехали представители Белорусского детского фонда. Атмосферу любимого зимнего праздника вместе с детьми создали музыканты, сказочные персонажи и, конечно, главные волшебники Нового года.

Сейчас в больнице на лечении находятся более полутысячи детей. Праздник затронул каждого. Даже те, кто по состоянию здоровья не смог поучаствовать в представлении, получили поздравления лично от Деда Мороза.

  

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