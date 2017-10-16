Главная>>Общество>>"Наши. Бизнесмены". Сергей Новицкий
Общество
RSS
"Наши. Бизнесмены". Сергей Новицкий
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 07:00

"Наши. Бизнесмены". Сергей Новицкий

Его не раз признавали лучшим бизнесменом Минской области и района. Свою карьеру Сергей Новицкий начинал в качестве инженера-конструктора, а позже перешел в строительный бизнес. Агентство теленовостей готовит новую серию проекта "Наши. Бизнесмены". Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

  

Другие новости

2017 объявлен в СНГ Годом семьи 2017 аб’яўлены ў СНД Годам сям'і 15.10.2017 21:05 / Общество 2017 объявлен в СНГ Годом семьи
Пра надвор'е Пра надвор'е 14.10.2017 21:37 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =