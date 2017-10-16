"Наши. Бизнесмены". Сергей Новицкий

16 Октября 2017 07:00

Его не раз признавали лучшим бизнесменом Минской области и района. Свою карьеру Сергей Новицкий начинал в качестве инженера-конструктора, а позже перешел в строительный бизнес. Агентство теленовостей готовит новую серию проекта "Наши. Бизнесмены". Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1".