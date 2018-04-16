16 Апреля 2018 21:01

Стоит отметить, что наша техника становится все более востребованной и у частных фермеров. Подобные хозяйства сейчас становятся трендом, и это несмотря на то, что работа на земле и тяжелая, и ответственная.

К примеру, в Глубокском районе Витебской области зарегистрировано более тридцати крестьянско-фермерских хозяйств. Причем треть из них работают уже более десяти лет. Фермеры выращивают овощи, ягоды, разводят коз, овец, лошадей. Марина Романовская продолжит.

Сергей Коваленок вместе с супругой Викторией не боятся тяжелой работы на земле. К труду еще в детстве приучили родители. Несколько лет назад семья занялась выращиванием картофеля и овощей. Начали с двух гектаров. Первые заработанные деньги потратили на трактор. Сейчас площадь земель фермерского хозяйства более 150 гектаров.

Сергей Коваленок говорит: работа на земле требует ответственности и хозяйского подхода. Под реализацию инвестпроекта фермер взял неиспользуемое здание бывшего зерносклада. За три года сделал масштабную реконструкцию, оборудовал отсеки для хранения овощей. Теперь старая постройка - как новая.

Готовы экспериментировать: среди новых культур на плантации - земляника садовая. Также Сергей и Виктория планируют оборудовать мини-цех для серийного производства квашеной капусты и соленых огурцов. Пробная партия дегустацию прошла.

Выращивание овощей, ягод, разведение коз, овец, лошадей. В Глубокском районе - более тридцати фермерских хозяйств. При этом треть из них работают более десяти лет.

Яков Серафимович одним из первых в районе зарегистрировал фермерское хозяйство. Рассказывает: вырос в Минске, но жить мечтал в деревне. Еще в детстве занимался конным спортом. Красивое увлечение и стало началом собственного дела. Фермер разводит лошадей на продажу. А также приглашает на конные прогулки по экомаршруту, который создала сама природа.

Как крепко держаться в седле, знает вся семья. Супруга Ирина говорит: это только на первый взгляд жизнь в деревне может показаться неторопливой. Но скучать не приходится, работы всегда много. Большое хозяйство, уверены фермеры, это - большая ответственность.

Рядом с домом лес и несколько озер. В свободное время семья любит гулять по живописным местам. Яков Серафимович говорит: именно красота и вдохновляет на новые идеи. А тяжелый сельский труд становится только в радость.