Конечно, за всеми достижениями и успехами, которыми гордится страна, стоит мужество и сила духа тех, кто ценою жизни добывал нам мирное небо. Наш священный долг - помнить! Сегодня все слова благодарности - ветеранам.

Он видел войну разной - от блокады Ленинграда до победного шествия в Западной Европе. Арсений Люцко. С первых дней войны он отправился добровольцем на фронт. В качестве разведчика освобождал десятки городов. После вернулся в родную Беларусь и участвовал в восстановлении Минска.

Рассказывает Александра Кавелич.

Тем летом он, как и сотни студентов технического училища, так и не вернулся из Ленинграда в родную деревню. Арсений Люцко признается: ни секунды не сомневался – пойдет на фронт. В качестве добровольца принимал участие в обороне города. Но до сих пор самыми яркими в памяти остаются не боевые сражения.

Украина, Югославия, Венгрия. Фронтовым разведчиком прошел десятки городов. Особая гордость – освобождение Вены. Вместе с боевыми товарищами тогда, в 45-м, сумели сохранить знаменитый облик австрийской столицы.

Искренние слова благодарности нашим ветеранам за героические поступки сегодня выражают не только белорусы. Случайная встреча для гостей из Вены стала самым значимым моментом путешествия.

Победу Арсений Васильевич также встретил в Австрии. В один миг в победном вальсе закружились сотни человек.

После победы Арсений Люцко вернулся в родную Беларусь. Свою карьеру связал с государственной службой – работал судьей и заместителем министра социального обеспечения. Сейчас военную форму полковника в отставке украшают более 20 медалей и орденов. Каждая из наград – молчаливое свидетельство мужества и преданности родной земле.