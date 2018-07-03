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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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"Евровидение-2018"
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Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
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1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Большое Телевидение
"Славянский базар - 2017"
"БТ - 60. Наша история"
Триумф. Героям спорта 2016
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Народный артист Анатолий Ярмоленко в гостях у выездной студии у стелы "Минск - город-герой"
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