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Народные избранники выделили ключевые моменты Послания
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25 Апреля 2018 07:03

Народные избранники выделили ключевые моменты Послания

Получив исчерпывающие и искренние ответы, народные избранники делились впечатлениями с журналистами, выделяя ключевые моменты Послания.

  

Теги: Послание Президента народу и парламенту 2018

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