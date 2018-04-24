Народные избранники поделились мнениями о ключевых моментах Послания

24 Апреля 2018 19:04

Получив исчерпывающие и искренние ответы, народные избранники не спешили расходиться и в холле Овального зала делились впечатлениями с журналистами, выделяя ключевые моменты Послания.

Михаил Русый, заместитель Премьер-министра Беларуси: "Вот такие стратегические направления: конкурентоспособность, инновационность продукции, окупаемость. Люди должны быть обеспечены работой, и второе - социальная защита - дальнейшее развитие агрогородков и тех деревень, которые были раньше центрами. Там должна быть школа, детсад, чтобы люди могли жить, а под них создавать производства".

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Президент очень емко обозначил все ключевые вопросы на злобу дня и те вопросы, которые сегодня являются проблемными, основные и в экономик, и в обществе. И, безусловно, для нас, для профсоюзов, были очень важные моменты, которые прозвучали у Главы государства. То, что сегодня государство строится для народа, и то, что основной упор и внимание на людей. Это самое главное, что заложено у нас в Конституции и в нашей политике".

Итак, телеверсию ежегодного Послания Президента к белорусскому народу и парламенту смотрите сегодня в 21:00. Программа "Панорама", напомним, выйдет в эфир в 20:30.