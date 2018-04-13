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Наркотик - беда современного общества. Реальные истории в "Главном эфире"
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13 Апреля 2018 21:25

Наркотик - беда современного общества. Реальные истории в "Главном эфире"

Наркотик - беда современного общества. Они разрушают жизнь многих молодых людей, делают несчастными их родителей. Журналисты Агентства теленовостей несколько дней провели в одном из центров реабилитации наркоманов. 85% его обитателей, которые полностью прошли курс лечения, перестают быть зависимыми. Легко ли это? Откровения постояльцев и воспитателей, многие из которых сами когда-то прошли этот путь. О судьбах и реальных историях с продолжением - в воскресенье в "Главном эфире".

  

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