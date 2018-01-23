Общество
23 Января 2018 15:26
Написать письмо или открытку от руки приглашает сегодня Главпочтамт
Написать письмо от руки и напомнить о себе родственникам. Минчан приглашают присоединиться к международной акции "День ручного письма". Отправить открытку близким или друзьям бесплатно можно в Главпочтамте и в отделении почтовой связи №88. Поддержали акцию и региональные почтовые отделения страны.
Несмотря на развитие информационных технологий, ручное письмо не теряет своей актуальности. Так, в прошлом году белорусы отправили более 13 миллионов открыток и писем. К тому же в стране активно развивается посткроссинг. Более 30 тысяч белорусов присоединились к этому международному движению.
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