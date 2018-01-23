Написать письмо или открытку от руки приглашает сегодня Главпочтамт

23 Января 2018 15:26

Написать письмо от руки и напомнить о себе родственникам. Минчан приглашают присоединиться к международной акции "День ручного письма". Отправить открытку близким или друзьям бесплатно можно в Главпочтамте и в отделении почтовой связи №88. Поддержали акцию и региональные почтовые отделения страны.

Несмотря на развитие информационных технологий, ручное письмо не теряет своей актуальности. Так, в прошлом году белорусы отправили более 13 миллионов открыток и писем. К тому же в стране активно развивается посткроссинг. Более 30 тысяч белорусов присоединились к этому международному движению.