Главная>>Общество>>Написать письмо или открытку от руки приглашает сегодня Главпочтамт
Общество
RSS
Написать письмо или открытку от руки приглашает сегодня Главпочтамт
Скачать Поделиться

23 Января 2018 15:26

Написать письмо или открытку от руки приглашает сегодня Главпочтамт

Написать письмо от руки и напомнить о себе родственникам. Минчан приглашают присоединиться к международной акции "День ручного письма". Отправить открытку близким или друзьям бесплатно можно в Главпочтамте и в отделении почтовой связи №88. Поддержали акцию и региональные почтовые отделения страны.

Несмотря на развитие информационных технологий, ручное письмо не теряет своей актуальности. Так, в прошлом году белорусы отправили более 13 миллионов открыток и писем. К тому же в стране активно развивается посткроссинг. Более 30 тысяч белорусов присоединились к этому международному движению.

  

Другие новости

Приносим свои извинения Прыносім свае выбачэнні 23.01.2018 18:20 / Общество Приносим свои извинения
Прогноз погоды на 24 января Прагноз надвор'я на 24 студзеня 23.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 24 января
Пра надвор'е 22.01.2018 21:33 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =