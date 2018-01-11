НАН Беларуси подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом судебных экспертиз

11 Января 2018 07:08

Наука и передовые технологии в правоохранительной сфере. Национальная академия наук Беларуси подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом судебных экспертиз. Взаимодействие будет проходить по целому ряду направлений. Эксперты смогут использовать банк ДНК Института генетики и цитологии при проведении научных исследований по направлению судебно-геномных экспертиз. Институт порошковой металлургии предоставит доступ специалистам к своему оборудованию для исследования отказов деталей, например, тормозов, у транспортных средств.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: "Возьмем ДНК человека. Уже сегодня мы с нашей НАН работаем над проектом, который позволит нам через 1,5-2 года получить сведения по биологическим следам неизвестного преступника о его возрасте, поле, цвете глаз, волос, размере носа, ушей. И других параметрах, которые будут нужны нашим правоохранителям для того, чтобы задержать виновное лицо".

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "И в области геномных технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и самых других разных областях мы договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений и думаем, что это сотрудничество будет полезным".

Также Комитет судебных экспертиз заинтересован в разработке компьютерных программ на основе алгоритмов самообучаемости - в IT-мире эта технология получила название нейросетевой системы. Такие программные продукты на основе искусственного интеллекта востребованы во многих направлениях. Например, в целях оперативного установления личности человека по многочисленным базам данных.