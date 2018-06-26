Накануне праздника особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны

Две сотни человек - живых свидетелей трагических событий - станут гостями парада к Дню Независимости. Сопровождать их будут социальные работники. Кстати, в течение трех месяцев в столице проходит акция "Наша забота - ветеранам". Участников военных событий в эти дни навещают волонтеры, школьники и представители трудовых коллективов. Они поздравляют ветеранов с праздником и помогают в решении бытовых вопросов.

Специально к празднику ветеранам дополнительные скидки в парикмахерских, химчистках и службах такси.