Награды от имени Президента лучшим представителям трудовых коллективов

25 Апреля 2018 13:03

В Минске от имени Президента вручили государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов. Церемония с участием премьер-министра Беларуси прошла во Дворце Республики.

В списке награжденных - более ста человек. Это работники лесного хозяйства, АПК, ученые, журналисты.