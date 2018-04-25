Общество
25 Апреля 2018 13:03
Награды от имени Президента лучшим представителям трудовых коллективов
В Минске от имени Президента вручили государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов. Церемония с участием премьер-министра Беларуси прошла во Дворце Республики.
В списке награжденных - более ста человек. Это работники лесного хозяйства, АПК, ученые, журналисты.
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