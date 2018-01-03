4 Января 2018 15:30

В Большом театре Беларуси наградили победителей традиционного конкурса "Новогодняя театральная игрушка". Более ста сказочных героев прислали на конкурс семьи из разных уголков страны. Накануне рождественских и новогодних праздников елку в фойе театра украсили оригинальные поделки - персонажи из балетных и оперных спектаклей: Щелкунчик, Одетта и Одиллия, Король мышей и Снежная королева, Джульетта и Маленький принц. Театр подготовил призы в 27-ми номинациях. Один із подарков - билеты для всей семьи на сказочный балет "Щелкунчик".