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Начало января будет таким же аномально теплым
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3 Января 2018 13:03

Начало января будет таким же аномально теплым

До плюс семи и дожди. Начало января будет таким же аномально теплым, как и весь декабрь. Температурные рекорды 2018 года уже установлены в Витебской области. В прошлый раз аномально высокая температура - плюс 6 градусов - была зарегистрирована в 1984 году. Влажно и тепло будет всю неделю. И только после Рождества установится зимняя погода.

  

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