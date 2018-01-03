3 Января 2018 13:03

До плюс семи и дожди. Начало января будет таким же аномально теплым, как и весь декабрь. Температурные рекорды 2018 года уже установлены в Витебской области. В прошлый раз аномально высокая температура - плюс 6 градусов - была зарегистрирована в 1984 году. Влажно и тепло будет всю неделю. И только после Рождества установится зимняя погода.