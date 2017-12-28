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Начальник ГАИ Минска поблагодарил за работу лучших журналистов и руководителей телеканалов страны
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28 Декабря 2017 15:19

Начальник ГАИ Минска поблагодарил за работу лучших журналистов и руководителей телеканалов страны

Новый год обещает быть напряженным для Госавтоинспекции Беларуси. Дорожная милиция инициирует серьезные изменения в правила дорожного движения и административной ответственности. Об этом сегодня журналистам Агентства теленовостей заявил начальник ведомства Дмитрий Корзюк. Подобные нововведения должны упорядочить законодательство в области дорожного движения и безопасности, утверждают в ГАИ.

За плодотворное сотрудничество в области безопасности дорожного движения сегодня же Дмитрий Корзюк поблагодарил лучших журналистов и руководителей телеканалов страны. Среди награжденных и наши коллеги - сотрудники проекта "Зона Х" Виолетта Соколович, Александр Смирнов, Владимир Королев и репортер региональных новостей Александр Хоровец. Поздравляем коллег!

"Только совместными усилиями мы сделаем нашу жизнь безопасней", - отметил глава ГАИ страны.

 

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