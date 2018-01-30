Общество
30 Января 2018 18:01
На завтра объявлен оранжевый уровень опасности
Осложняют ситуацию на дорогах мокрый снег, ветер и туман. На сегодня и завтра объявлен оранжевый уровень опасности. В Минской области порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. Водителям следует двигаться с минимальной скоростью и не парковать авто около деревьев и билбордов. Температура воздуха - от минус 1 до плюс 5 градусов.
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