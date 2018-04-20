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На завтра из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
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20 Апреля 2018 15:28

На завтра из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

В некоторых районах Минской области порывы будут достигать 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. А температура воздуха днем - около 20 градусов тепла. В Минске, по прогнозам синоптиков, без осадков и плюс 17.

Следующая неделя начнется также с прохладной погоды. Атмосферные фронты с северо-запада принесут дожди. В ночные часы около 8 тепла, днем - +12-16.

  

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