На завтра из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

20 Апреля 2018 15:28

В некоторых районах Минской области порывы будут достигать 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. А температура воздуха днем - около 20 градусов тепла. В Минске, по прогнозам синоптиков, без осадков и плюс 17.

Следующая неделя начнется также с прохладной погоды. Атмосферные фронты с северо-запада принесут дожди. В ночные часы около 8 тепла, днем - +12-16.