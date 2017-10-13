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На заседания совета "Белой Руси" говорили о подготовке к третьему съезду
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14 Октября 2017 21:20

На заседания совета "Белой Руси" говорили о подготовке к третьему съезду

Трансформация общественного объединения в партию и подготовка к выборам в местные Советы. Эти вопросы стали сегодня основными во время заседания совета "Белой Руси". Кроме того, сегодня говорили и о подготовке к третьему - он пройдет в Минске в конце ноября. Один из основных тезисов будущего собрания – трансформация общественного объединения в партию. Планируется, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение и голосование.

Кроме того, сегодня руководство "Белой Руси" предоставило отчет о проделанной за пять лет работе, а также обсуждалась новая редакция устава и программы объединения.

  

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