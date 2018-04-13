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На выходных температурный фон будет соответствовать середине мая
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13 Апреля 2018 15:24

На выходных температурный фон будет соответствовать середине мая

На длительные выходные вернется тепло. Завтра в Минске преимущественно без осадков, ночью, как и раньше, прохладно - около четырех с плюсом, днем до 17 тепла. В воскресенье еще больше потеплеет. А в начале следующей недели прогнозируются кратковременные дожди.

И, как замечают синоптики, погода, которая установится в центральном регионе на выходные и в начале следующей недели, соответствует температурному фону середины мая.

  

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