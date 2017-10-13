В выходные будет ветрено и дождливо, но станет теплее

13 Октября 2017 15:18

Такие метеоусловия определит атмосферный фронт из Западной Европы. В субботу ночью и днем на большей части Минска и области пройдут дожди, температура в ночные часы от 6-8 с отметкой плюс, днем до 11 тепла. В воскресенье осадков станет меньше, ветер утихнет и потеплеет - в столице до 13 градусов.

Тем временем в столице начали подключать отопление в административных зданиях и на предприятиях. К тому же сейчас специалисты занимаются развоздушиванием систем отопления в жилфонде. В службу 115 поступило более 18 тысяч заявок по проблеме поставки в квартиры тепла.