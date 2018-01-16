16 Января 2018 15:21

На вопросы не только коммунального характера готовы ответить представители власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 20 января.

В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Номер телефона сейчас на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, обратиться к руководству столицы и Минской области по телефону можно каждую субботу.