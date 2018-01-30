30 Января 2018 15:21

На волнующие вопросы готовы ответить представители власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 3 февраля.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.