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На волнующие вопросы готовы ответить представители власти
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30 Января 2018 15:21

На волнующие вопросы готовы ответить представители власти

На волнующие вопросы готовы ответить представители власти во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 3 февраля.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.  

  

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