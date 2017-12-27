На усиленный режим службы переходит милиция и медики в новогодние праздники

27 Декабря 2017 15:10

В местах массовых гуляний будут дежурить бригады скорой помощи. Милиция будет переведена на усиленный режим службы с 31 декабря по 2 января. Также будет ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта в районах проведения массовых праздников. Особое внимание нетрезвым водителям.