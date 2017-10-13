12 Октября 2017 09:00

На трассе М6 - Минск - Гродно строители монтируют полосу безопасности из монолитных бетонных блоков. Технологию опробовали на небольшом участке второй кольцевой дороги вокруг Минска. Теперь применяют на масштабной стройке. Сейчас так называемый бордюроукладчик со скользящей опалубкой выливает формы прямо на трассе. За рабочую смену проходит 300 метров, оставляя после себя свежий ровный бордюр. Конструкция будет служить дополнительной мерой безопасности. В случае ДТП автомобиль уже не сможет выехать на встречную полосу, а повреждения транспортного средства при аварии, по заверению экспертов, будут менее значительными.

На реконструкции трассы М6 строители продолжают монтаж шумоизоляционных экранов, которые способны подавлять звук проезжающих автомобилей до уровня 40 децибел. Их устанавливают возле всех жилых и сервисных объектов, а также у подземных переходов для диких животных. Последние как раз проходят под трассой по путям естественной миграции. Маршруты рассчитаны специалистами Академии наук Беларуси.