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На трассе М1 была песчаная буря
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22 Апреля 2018 09:09

На трассе М1 была песчаная буря

От сильного ветра вчера на участке дороги между Дзержинском и Барановичами с полей поднялся сухой песок. Песчаная буря и вследствие ее плохая видимость привели ко множеству мелких аварий. Серьезно никто не пострадал, но движение из-за нетипичного для наших широт явления было значительно затруднено. Также известно, что из-за сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение более чем в 260 населенных пунктах Витебской области.

  

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