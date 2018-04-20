На трассе М1 была песчаная буря

22 Апреля 2018 09:09

От сильного ветра вчера на участке дороги между Дзержинском и Барановичами с полей поднялся сухой песок. Песчаная буря и вследствие ее плохая видимость привели ко множеству мелких аварий. Серьезно никто не пострадал, но движение из-за нетипичного для наших широт явления было значительно затруднено. Также известно, что из-за сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение более чем в 260 населенных пунктах Витебской области.