На территории Благовщины состоялось захоронение останков жертв фашистских расправ 1942-1943 годов

Еще одна страница сегодня вписана в историю мемориала "Тростенец". На одной из территорий масштабного комплекса состоялось захоронение останков жертв фашистских расправ (1942-1943 годов). Среди сотен тысяч людей, казненных в этом месте, - минчане, жители других регионов Беларуси и большой страны СССР, депортированные из Западной Европы. Мирные жители, военнопленные, узники гетто. Имена большинства из них неизвестны. Останки более 40 тел, упокоенные сегодня, тоже безымянны и похоронены в общей могиле. Атмосфера траурной церемонии и история печального места - в репортаже Натальи Бордиловской.

Археолог Вадим Кошман стал первым причастным к печальной находке. С осени прошлого года ученый вместе с коллегами из Института истории обеспечивал комплекс исследований под Минском, на территории Благовщины. Это не были раскопки или эксгумация. Специалисты изучали слой, открытый при земляных строительных работах, и собирали материальные свидетельства фашистских расправ над людьми. Предметов - десятки тысяч. Это личные вещи жертв, гильзы от пуль, которые забирали их жизни. Материал еще предстоит упорядочить. Первое же, что сделали археологи, - от общей массы находок отделили человеческие останки.

За период с мая 1942 по декабрь 1943 на территории Благовщины было убито более 150 тысяч человек. То, что сегодня удалось похоронить, только несколько десятков, - жуткий итог немецкой спецоперации зондеркоманды "1005-Центр". Когда заключенные перестали поступать в лагерь и карательные акты прекратились, захватчики стали заметать следы. Они раскапывали места захоронений, специальными крюками вытягивали трупы, укладывали их в штабеля и сжигали. Пепел снова закапывали.

Сегодня по общечеловеческим канонам останки с почтением и скорбью предали земле. В небо Благовщины вознеслись молитвы всех религиозных конфессий. Главы церквей читали заупокой и говорили о мире. Благовщина, которая в 40-х трагедией соединила судьбы людей разных возрастов, статусов, национальностей, сегодня, десятилетия спустя, собрала огромное количество участников мероприятия памяти. Представители власти и зарубежные дипломаты, молодежь, общественные организации и наследники жертв той войны. К братской могиле захоронения люди несли цветы.

Останки жертв репрессий в Благовщине были упокоены на кладбищенской территории мемориала. Здесь 34 могилы-рва, покрытые плитами. Здесь пилоны, символизирующие сожженный карателями лес. Авторы этой части мемориала - специалисты предприятия "Минскпроект".

Соавтор третьей очереди Тростенца - мемориала "Благовщина" - Галина Левина. Ее часть проекта называется "Последний путь". Архитектор воплотила в жизнь задумку своего легендарного отца. Пройдя Белую площадь жизни, минуя Красную (Парадокса), посетитель Благовщины окажется на Черной площади смерти, за которой это кладбище.

Сегодняшнее траурное мероприятие подытоживает семилетнюю работу над проектом "Благовщина" и предваряет церемонию торжественного открытия мемориала, которая вот-вот состоится.