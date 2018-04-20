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На свою малую родину - в городской поселок Лиозно - приехал на субботник Владимир Андрейченко
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21 Апреля 2018 15:05

На свою малую родину - в городской поселок Лиозно - приехал на субботник Владимир Андрейченко

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси работал на благоустройстве культурно-оздоровительного комлекса. Здесь идет вторая очередь строительства. Уже скоро жители горпоселка смогут посещать современный бассейн и спортзал.

  

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