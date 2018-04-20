На субботнике трудились три миллиона белорусов

22 Апреля 2018 09:02

Всего на субботнике в стране трудились три миллиона белорусов.

Масштабнее всех отработала столица: здесь на благоустройство вышли более 700 000 человек. Проявили активность и регионы.

Внесли свою трудовую лепту в общее дело простые граждане, представители аппарата Совмина, руководители областных, городских и районных исполкомов, депутаты, общественные деятели и спортсмены. Причем многие отправились на малую родину. Всего же за день удалось заработать более семи с половиной миллионов рублей. Деньги потратят на реализацию социальных и инфраструктурных проектов по всей стране. Часть средств направят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи.