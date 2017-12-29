На смену беспокойному Красному Петуху приходит надежная и компанейская Желтая Собака

30 Декабря 2017 21:39

Чтобы следующий год был таким же успешным, как и год уходящий, к нему следует хорошо подготовиться. Не зря говорят: как встретишь Новый год, так и проведешь. На смену беспокойному Красному Петуху по восточному календарю приходит надежная и компанейская Желтая Собака. В чем встречать гостей, какие угощения подавать на праздничный стол и чем угодить четвероногому символу 2018-го - знает Юлия Токарь.

Меняем красные ультрамодные наряды на лаконичные: желтые, горчичные и янтарные платья и костюмы. Символ уходящего года Красного Петуха сменит не только в новом году в модных тенденциях Желтая Земляная Собака.

Впрочем, пес благосклонен ко всем природным тонам, и палитра выбора гораздо шире. Ведь самая ожидаемая ночь года должна быть яркой и наполненной модными красками.

По китайскому календарю это 11-й циклический символ. Астрологи обещают, что год Собаки будет стабильным и благополучным во всех отношениях. Ведь Желтая Собака надежная и компанейская.

Чтобы "задобрить" собаку с первых минут нового года, на столе должно быть настоящее мясное изобилие, но блюда - простыми. Шеф-повара и кондитеры столицы готовы удивить гастрономическими изысками в доступном исполнении.

Праздничное меню составляют и для своих питомцев.

Появление пушистой игривой Деи в семье Хмельницких - магия чисел. День рождения питомца совпал с датами и месяцами "родных". Под Новый год и для померанского шпица готовят подарки. Ведь в этом году пес не просто часть семьи, а в буквальном смысле - надежда.

В канун Нового года хозяева своих маленьких плюшевых друзей хотят побаловать и удивить. В салонах красоты для животных грумеры создают неповторимые образы - как классические стрижки, так и декоративные покраски.

Эти пушистые четвероногие во всем мире - эталон преданности и верности. Неслучайно собака - лучший друг человека. Но важно, чтобы человек был для собаки другом.