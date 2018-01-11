На север Беларуси завезли полсотни благородных оленей

11 Января 2018 12:09

9 часов в пути до нового дома. На север Беларуси с Полесья завезли полсотни благородных оленей. В регионе продолжается работа по восстановлению популяции этого вида. К концу XIX века на этой территории благородный олень был практически истреблен. Специалисты рассчитывают, что через несколько лет его численность увеличится и этот вид станет охотничьим.

К приезду животных готовились заранее. Построили временный вольер. На площади в 15 гектаров олени проведут полгода. За это время они привыкнут к новой местности и обзаведутся потомством.