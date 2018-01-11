11 Января 2018 10:00

Девять часов в пути. На новое место жительства - на север Беларуси - с Полесья завезли полсотни благородных оленей. В регионе продолжается работа по восстановлению популяции этого вида. Редкие кадры из дикой природы - в следующих выпусках новостей.