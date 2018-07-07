На самой музыкальной улице Минска выступают YouTube-музыканты

Сегодня на самой музыкальной улице Минска YouTube-музыканты под покровительством звезд "Евровидения" вышли из блогов на лайф-выступления. Те, кто набирают миллионы просмотров в виртуальном мире, попробовали созвать аудиторию живым звуком. Шестерку счастливчиков выбрали звездные наставники: три представителя шоу-бизнеса и три музыкальных блогера. Среди них и имена, которые открыл главный медиахолдинг страны.

Суперфинал музыкального шоу состоится в начале сентября. Победитель проекта, которого определит народное голосование, получит съемку собственного клипа, денежный приз и ротацию на радиоволне.