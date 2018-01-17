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На расчистке города от снега задействованы почти четыре сотни единиц спецтехники
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17 Января 2018 18:01

На расчистке города от снега задействованы почти четыре сотни единиц спецтехники

Сейчас на расчистке города от снега задействованы почти четыре сотни единиц спецтехники и около 800 человек. Работают дорожные службы в кооперации с инспекторами ГАИ, а также администрациями районов, чтобы вовремя убирать с проезжей части автомобили, что препятствуют уборке. Расчистка улиц от снега будет продолжаться при необходимости и ночью.

По прогнозам синоптиков, активно работать на расчистке столичных улиц дорожникам придется и завтра. Снег и метелица, а также гололедица ожидается ночью и утром. Осадки прекратятся только во второй половине дня.

  

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