17 Января 2018 18:01

Сейчас на расчистке города от снега задействованы почти четыре сотни единиц спецтехники и около 800 человек. Работают дорожные службы в кооперации с инспекторами ГАИ, а также администрациями районов, чтобы вовремя убирать с проезжей части автомобили, что препятствуют уборке. Расчистка улиц от снега будет продолжаться при необходимости и ночью.

По прогнозам синоптиков, активно работать на расчистке столичных улиц дорожникам придется и завтра. Снег и метелица, а также гололедица ожидается ночью и утром. Осадки прекратятся только во второй половине дня.